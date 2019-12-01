Kayseri Süper Amatör Küme 11. hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’de oynanan 11.
Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 11. hafta maçında Sağlıkspor, ligin son sırasında yer alan rakibi Demirspor'u 8-2 mağlup etti.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Ali Etlikçi, Levent Yeşilyurt, Mustafa Soner Yüce
Sağlıkspor: Muhammed Fatih Karademir, Adem Demiroğlu, Ömer Gün ( Dk 58 Sait Bulut), Mustafa Yerli, Abdullah Büyükelbaşı, Batuhan Şimşek, İzzet Karagül, Eray Akyol, Hasan Ünal ( Dk. 75 Arif Toy), Mevlüt Metin, Mehmet Karer
Demirspor: Şenol Burul ( Dk. 63 Alper Turan Karabulut), Muhammet Hökelekli, Ferhat Uğur, Yusuf Yiğit (Dk. 65 Alican Koçer), Musa Örüş, Furkan Taha Kınacı(Dk. 83 Behçet Ekinci), Ebubekir Sain, Batuhan Duran, Sadık Arslan, Alper Durdu, Furkan Erdoğan
Goller: İzzet Karagül Dk. 15 , Mevlüt Metin Dk. 20, 29, 85 ve 86 , Adem Demiroğlu Dk. 43 , Mehmet Karer Dk. 50 , Eray Akyol Dk. 73 ( Sağlıkspor ) , Ebubekir Sain Dk. 44 , Furkan Erdoğan Dk. 70 (Demirspor )