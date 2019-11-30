Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 11.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 11.haftasında Kocasinan Ülküspor ile Develispor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocasinan Ülküspor, lider Develispor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ramazan Haymana, Levent Yeşilyurt, Bekir Kahraman
Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız, Çağlar Erdemci, Talha Çoban, Hasan Gögerçin, Serhat Kahraman, (Dk.90+1 Ahmet Polat), Okan Çetiner zxx, Okan Özdemir, Muaz Guzay, Furkan Önal, Turan Derecik, (Dk.90+1 Alperen Kısır), Seyit Nergiz, (Dk.83 Harun Kahraman)
Develispor:Abdulsamed Karakoyun, Mehmet Kahveci, Erkan Atçı, Halil Yozgat, Emre Öztürk, Görkem Niğit, Yunus Emre Özkara, Mehmet Furkan Ağca, Kerem Özdemir, (Dk.66 Burak Arslan), İsmail Aydoğdu, Okan Uçar
Goller: Talha Çoban Dk.63, Okan Çetiner Dk.65 (Kocasinan Ülküspor)
Kırmızı Kart: Okan Özdemir Dk.88 (Kocasinan Ülküspor)