Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 11.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 11.haftasında zirve mücadelesi veren Trend Gayrimenkulspor, alt sıralarda yer alan Özvatan Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı. İki takımda ligin 11.haftasını 1'er puanla kapattılar.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Mehmet Koç, Deniz Apaçık
Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara, Fatih Ülker, Halis Barbaros, (Dk.46 Mehmet Ali Tanrıkulu), Hüseyin Can Taş, Şeyh İsmail Orhan, Mehmet Kındık (Dk.80 Alpaslan İnce), Buğra Kara, Muharrem Emre Tokgöz, İsmail Yılmaz, (Dk.60 Muhammet Akçiçek), Adem Şener, Mehmet Ali Öncü
Özvatan Gençlikspor: Yasin Tunç, Kemal Erdem, (Dk.85 Seyfettin), Emre Alkınoğlu, İlker Karakaya, Hakan Yıldız, Engin Kaya, Mesut Dalkıran, (Dk.70 Ali Yakışıklı), Yasin Zan, Kerem Yıldırım, Onur Musa Savran, Emre Özcan
Goller: Emre Alkınoğlu dk 9 (kendi kalesine) (Trend Gayrimenkulspor),Yasin Zan Dk.20 (Özvatan Gençlikspor)