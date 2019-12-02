Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 11.haftasında oynanan zorlu mücadelede Esen Makina Belsinspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kayseri Şekerspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 4-1 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Mehmet Altıparmak, Mehmet Koç, Deniz Apaçık

Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir, Mehmet Doğru, Hasan Emre Göltaş, (Dk.46 Ömer Faruk Karadoğan), Yaşar Çam, Muhammed Yeter, Mesut Can Türkaslan, Sefa Şahin, Ziyahan Erbaşı, (Dk. 75 Mustafa Temmuz Ertaş), Ramazan Aksoy, Batuhan Kaya, Barış Mert Düğenci (Dk.46 Ahmet Can Topaloğlu),

Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan, Mehmet Ali İmren, Tarık Türker Mutlu, Tolga Cansu, Vedat Daşçı, (Dk.75 Gökhan Boyraz), Harun Çetin, Mücahit Baykaldı, Turgut Yetük, Mehmet Yaman, Mehmet Akpınar, (Dk.66 Furkan Hançer), Hasan Yazgan, (Dk.85 Emre Yenidoğan)

Goller: Batuhan Kaya Dk.33 (penaltı) (Kayseri Şekerspor), Mücahit Baykaldı Dk.52-60, Mehmet Yaman Dk. 84 (penaltı), Harun Çetin Dk.90 (Esen Makine Belsinspor)

Kırmızı Kartlar: Mehmet Ali İmren Dk.65 (Esen Makine Belsinspor), Muhammed Yeter Dk.82 (Kayseri Şekerspor)