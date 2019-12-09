Kayseri Süper Amatör Küme 12. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'de zirveyi yakından ilgilendiren zorlu doksan dakikada lider Develispor evinde oynadığı karşılaşmada rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Develispor aldığı 3 puanla puanını 30 yaparken, Kayseri Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Suat Alptekin, Rıza Öztürk, İzzet Samur

Develispor: Abdussamet Karakoyun, Mehmet Kurtuluş, Halil Yozgat, Emre Öztürk, Erkan Atçı, Yunus Emre Özkara, Mehmet Kahveci, Mehmet Furkan Ağca, İsmail Aydoğdu, (Dk.83 Kerem Özdemir), Okan Uçar, (Dk.75 Harun Okan Yılmaz), Burak Arslan

Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan, Erhan Karakaya, Fazıl Burak Peker (Dk.51 Ozan Kaan Özdemir), Rafet Kayapınar, (Dk.65 Cihan Oğuzman), Aziz Çağlar Şahin, Mustafa Atsız, Mustafa Karakaya, Selim Yağmur, Hasan Pamuk, (Dk.80 Samed Aydın) Erman Deveci,

Goller: Burak Arslan (Dk. 2-89), Mehmet Furkan Ağca (Dk.50) (Develispor)