İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Süper Amatör Küme 12. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’de zirveyi yakından ilgilendiren zorlu doksan dakikada lider Develispor evinde oynadığı karşılaşmada rakibi Kayseri Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de zirveyi yakından ilgilendiren zorlu doksan dakikada lider Develispor evinde oynadığı karşılaşmada rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Develispor aldığı 3 puanla puanını 30 yaparken, Kayseri Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.


Stat: Develi İlçe Stadı


Hakemler: Suat Alptekin, Rıza Öztürk, İzzet Samur


Develispor: Abdussamet Karakoyun, Mehmet Kurtuluş, Halil Yozgat, Emre Öztürk, Erkan Atçı, Yunus Emre Özkara, Mehmet Kahveci, Mehmet Furkan Ağca, İsmail Aydoğdu, (Dk.83 Kerem Özdemir), Okan Uçar, (Dk.75 Harun Okan Yılmaz), Burak Arslan


Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan, Erhan Karakaya, Fazıl Burak Peker (Dk.51 Ozan Kaan Özdemir), Rafet Kayapınar, (Dk.65 Cihan Oğuzman), Aziz Çağlar Şahin, Mustafa Atsız, Mustafa Karakaya, Selim Yağmur, Hasan Pamuk, (Dk.80 Samed Aydın) Erman Deveci,


Goller: Burak Arslan (Dk. 2-89), Mehmet Furkan Ağca (Dk.50) (Develispor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.