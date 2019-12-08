Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’de zirve mücadelesi veren Esen Makina Belsinspor, ligin 12.
Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Esen Makina Belsinspor, ligin 12.haftasında oynadığı karşılaşmada Buğdaylıspor'u 5-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı
Hakemler: Mehmet Yeniay, Furkan Ulu, Ömer Hürcan Yücel
Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan, Vedat Daşçı, (Dk.81 Gökhan Boyraz), Tarık Türker Mutlu, Furkan Hançer, Tolga Cansu, Hasan Yazgan, (Dk.75 Şenol Büyükçekiç), Mücahit Baykaldı, (Dk.81 Berkay Kara), Mehmet Yaman, Mehmet Akpınar, Harun Çetin, Turgut Yetük
Buğdaylıspor: Mehmet Atalay, Mehmet Dikmen, Zekeriya Aydın, (Dk.48 Vedat), Furkan Doğan, Mahmut Alan, Yakup Yalçınkaya, İbrahim Çalış, İbrahim Bayram, (Dk.78 Aşkın Okur), Ali Rıza Sancak, (Dk.80 Sami İnkayası), Eray Kilaborucu, Kubilay Çeçen
Goller: Mehmet Akpınar Dk.42-85, Harun Çetin Dk.66-70-78 (Esen Makina Belsinspor)
Kaçan Penaltı: Mehmet Yaman Dk.66 (Esen Makina Belsinspor)