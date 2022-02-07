Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Hacılar Erciyesspor ile OSB Atletikspor karşı karşıya geldi.
Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada 3 gol atıldı. Hacılar Erciyesspor son 10 dakika bulduğu goller ile 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Harun Soyeşik, Kadir Çelikbaş
Hacılar Erciyesspor: Ebubekir Kara, Uğur Taşdemir (Dk.80 Yunus Öztürk), Ebubekir Baydilli, Hüseyin Öz, Yusuf Karaboğa, Ali Avcı, Tolgahan Alan (Dk.70 Okan Yenidünya), Kasım Alıcı, Murat Mağara, Mehmet Tatlı, Süleyman Yasa (Dk.90+2 Safa Fırat)
OSB Atletikspor: Ersin İptaş, Tuğrul Çetin, Cemal Çemç, Ergün Bölükbaşı (Dk.46 Enes Temizyürek), Yusuf Tolu (Dk.90 Enur Besleney), Emre Tunahan Gürbüzi Yusuf Aydoslu, Yusuf Kahramanoğulları (Dk.85 Eren Akçakoyun), Şakir Gazioğlu, Erkam Boyraz (Dk.75 Tuncay Kara) Abdülsamet Şimşek
Goller: Mehmet Tatlı dk.80, Süleyman Yasa dk.90+2 (Hacılar Erciyesspor), Yusuf Aydoslu dk.60 (OSB Atletikspor)