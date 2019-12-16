Kayseri Süper Amatör Küme 13. hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk yarının son haftasında oynanan Trend Gayrımenkulspor-Hacılar Erciyesspor maçı 2-2 eşitlikle sonuçlar takımlar haftayı 1 puan ile kapattı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarının son haftasında oynanan Trend Gayrımenkulspor-Hacılar Erciyesspor maçı 2-2 eşitlikle sonuçlar takımlar haftayı 1 puan ile kapattı.
Stat: Erkiler 2 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Turan Çelik, Mehmet Koç
Trend Gayrımenkul: Ebubekir Kara, Muharrem Emre Tokgöz (Dk. 63 İsmail Yılmaz), Hüseyin Can Taş (Dk. 63 Mehmet Ali Öncü), Şeyh İsmail Orhan, Mehmet Ali Tanrkulu, Fatih Ülker, Alparslan İnce, Muhammed Akçiçek, Mehmet Kındık, Halis Barbaros, Adem Şener
Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu, Uğur Özdemir Yusuf Karaboğa Hüsamettin Sünger, Abubekir Beydilli, Mehmet Gençoğlu, Murat Mağara ( Dk. 83 Ahmet Dalcı), Burak Türkmen, Süleyman Yasa ( Dk. 88 Batuhan Murat Çobanoğlu), Kasım Alıcı, Ahmet Emin Ayata ( Dk. 63 Samet Kaan Karaca)
Goller: Adem Şener Dk. 59, Mehmet Ali Öncü Dk. 82 (pen) ( Trend Gayrimenkul ), Ahmet Emin Ayata Dk. 23, Kasım Alıcı Dk. 62 (pen) ( Hacılar Erciyes Gençlik)