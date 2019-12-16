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Kayseri Süper Amatör Küme 13. hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk yarının son haftasında lig sonuncusu Demirspor ile karşılaşan Talas Anayurtspor, sahadan 6-0 gibi net bir galibiyet ile ayrılarak ligde kalma yolunda yeniden umutlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarının son haftasında lig sonuncusu Demirspor ile karşılaşan Talas Anayurtspor, sahadan 6-0 gibi net bir galibiyet ile ayrılarak ligde kalma yolunda yeniden umutlandı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Hakan Çam, Ömer Hürcan Yücel, Deniz Apaçık


Talas Anayurtspor: Osman Duran Kayhan Yılmaz, Önal Baykal ( Dk. 60 Umut Delice), Ahmet Sürmeli, Yaşar Alak, Erhan Vurdem, Mustafa Ekinci, Saffet Yıldız, Cengiz Eşme, Semihcan Gül (Dk. 80 Abdulkasım Sain), Emrecan Tepedaş (Dk. 75 Süleyman Koç)


Demirspor: Kazım Altuntaş, Muhammed Hökelekli, Emircan Koçar, Sefa Akkaya, Musa Örüş, Furkan Taha Kınacı, Ebubekir Sain (Dk. 46 Alican Koçer), Batuhan Duran, Sadık Arslan (Dk. 80 Şenol Burul), Alper Durdu, Furkan Erdoğan


Goller: Musa Örüş (K.K) Dk. 2, Cengiz Eşme Dk. 18, Önal Baykal Dk. 40 ve 50, Semihcan Gül Dk. 79, Umut Delice Dk. 90 ( Talas Anayurtspor)

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