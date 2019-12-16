Kayseri Süper Amatör Küme 13.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme mücadele eden Kocasinan Ülküspor ile Kayseri Gençlerbirliği ligin 13.
haftasında karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile karşılaşma 1-1 tamamlandı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Ahmet İnci, Mustafa Soner Yüce
Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız, Talha Çoban, Hasan Göğercin, Harun Karaman, Alperen Kısır, (Dk.62 Serhat Kahraman), Okan Çetiner, Okan Özdemir, Muaz Guzay, Furkan Önal, Turan Derecik, Seyit Nergiz
Kayseri Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan, Erhan Karakaya, Fazıl Burak Peker, Ozan Kaan Özdemir, Aziz Çağlar Şahin, Hasan Pamuk, Mustafa Atsız, Selim Yağmur, Erman Deveci, Cihan Oğuzman, (Dk.75 Samed Aydın), Mustafa Karakaya
Goller: Seyit Nerkiz Dk.44 (Kocasinan Ülküspor), Erhan Karakaya Dk.62 (Kayseri Gençlerbirliği)