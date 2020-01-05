Kayseri Süper Amatör Küme 14.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 14.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Esen Makina Belsinspor, Kocasinan Ülküspor engelini 3-0 ile geçti.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemeler: Suha Adıyaman, Recep Güneş, Furkan Ulu
Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan,Vedat Daşçı, Ömer Gün, Furkan Hançer, Tarık Mutlu, Hasan Yazgan, Şenol Büyükçekiç, (Dk.87 Mükremin Bayrak), Mehmet Yaman, Rafet Kayapınar, (Dk.80 Uğur Özdemir), Harun Çetin, Mücahit Baykaldı
Kocasinan Ülküspor: Furkan Avşar, Mehmet Kurtuluş, Talha Çoban, Hasan Göğercin, Harun Kahraman, Furkan Önal, Turan Derecik, Okan Çetiner, Muaz Guzay, Seyit Nergiz, Okan Özdemir
Goller: Hasan Yazgan Dk.24, Harun Çetin Dk.75, Mükremin Bayrak Dk.90 (Esen Makina Belsinspor)