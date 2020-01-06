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Kayseri Süper Amatör Küme 14.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, ligin ikinci yarısının ilk maçta Kayseri Yolspor’u deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, ligin ikinci yarısının ilk maçta Kayseri Yolspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Stat: Argıncık Stadı 1


Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Osman Baruk, Recep Güneş


Kayseri Yolspor: Yakuphan Kocaoğlu, Murat Şen, Abdullah Aydilek, Ümit Al, Said Emre Gündoğan, Birhat Yağbasan, (Dk.61 Samet Uçar), Cüneyt Egemen Karagöz, (Dk.65 Yunus Güneri), Gökhan Savranlar, Mustafa Sağlağ, Koray Tuna, Sadık Yücel,(Dk. 61 Bahattin Can Ardıç)


Develispor: A.Samed Karakoyun, Çağlar Erdemci, Halil Yozgat, Emre Öztürk, (Dk.84 Bilal Çavuş), Selim Yağmurx, Mehmet Kahveci, Mehmet Furkan Ağca, Ahmet Emin Ayata, (Dk.80 Batuhan), Okan Uçar, Mevlüt Metin, (Dk.80 Burak Arslan)


Goller: Mustafa Sağlağ Dk.23, Ümit Al Dk.79 (penaltı) (Kayseri Yolspor), Halil Yozgat Dk.47, Okan Uçar Dk.60, Selim Yağmur Dk.75, Mehmet Furkan Ağca Dk.81 (penaltı) (Develispor)


Kaçan Penaltı: Burak Arslan Dk.89 ( Develispor)

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