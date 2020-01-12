Kayseri Süper Amatör Küme 15. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trend Gayrımunkul, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi Buğdaylıspor’u 6-2 yenerek puanını 29 yaptı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trend Gayrımunkul, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi Buğdaylıspor'u 6-2 yenerek puanını 29 yaptı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Burak Altınel, Ahmet Çıtak, Turan Çelik
Buğdaylıspor: İsmail Atalay, Mustafa Yılmaz, Turan Ünlüleblebici, Mahmut Alan, Furkan Doğan, Osman Karapınar (Dk. 55 İbrahim Bayram), Muhammet Ali Uzunoğlu (Dk 70 Sami İnkayası), Kubilay Çeçen, Ali Rıza Sancak, Eray Kilaborucu, Ömer Ağırbaş (Dk. 48 Mehmet Dikmen)
Trend Gayrımenkul: Ebubekir Kara, Raşit Şimşek (Dk. 88 Erkan Kandöker), İsmail Yılmaz, İsmail Orhan, Mehmet Ali Tanrıkulu, Efekan Korkmaz (Dk. 46 Ahmet Karabacak),Mehmet Ali Öncü, Eray Akyol, Mehmet Kındık, İsmail Erdi Halis (Dk. 63 Resul Yıldırım), Adem Şener
Goler: Turan Ünlüleblebici Dk. 73 , Eray Kilaborucu Dk. 85 (pen) (Buğdaylıspor) , Adem Şener Dk. 15 ve 57 , İsmail Erdi Halis Dk. 22 , Eray Akyol Dk. 47 ve 76 , Ebubekir Kara Dk. 83 (pen) (Trend Gayrimenkul)