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Kayseri Süper Amatör Küme 15. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makinaspor namağlup devam ediyor.

Erciyes Esen Makina, ligin 15. hafta karşılaşmasında oynadığı maçta Kayseri Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.



Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Mehmet Kuru, Tolga Selvi


Erciyes Esen Makinaspor: Ali Özkan, Mehmet Yaman (Kürşat Yurdagül Dk.89 ?), Aziz Çağlar Şahin (Muhammed Aktan Dk.46), Halil Yozgat, Ramazan Durdu (Fazıl Burak Dk.46), Harun Çetin, Okan Uçar (Kerem Yıldırım Dk.36), Uğur Özdemir, Bahtiyar Ekici, Adem Aktaş (Turan Derecik Dk.89 ?), Selim Yağmur


Kayseri Gençlerbirliği: Şaban Salih, Ali Bıyık, Tahir Can Çeçen, Samet Aydın (Batuhan Dk.70), Menduh Çökük (Oğuzhan Aydın Dk.80), Yavuz Selim Kılıçaslan, Mustafa Şafak, Berat Aydemir Hacı Mert Cingöz, Yunus Emre Mert, Sedat Kurt


Gol: Harun Çetin (Dk.80) (Erciyes Esen Makina)

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