Kayseri Süper Amatör Küme 15. hafta

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda 15.
hafta karşılaşmasında Kayseri Yolspor ile Esentepespor karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor, 72. dakikada Mükremin Bayrak'ın attığı golle kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Ulu, Caner Kalem, Abdulkadir Keğin
Kayseri Yolspor: Ali Birol, Abdullah Gürbüz, Fatih, Said Emre Gündoğan, Şeyh İsmail Orhan, Can Okumuş, Yasin Tarım (Hüseyin Aksoy Dk.85 ?), Mükremin Bayrak, Kaan Melül, Mehmet Ali Öncü (İhsan Yasıt Dk.75), Uğurcan Canbolat (Yunus Güneri Dk.13)
Esentepespor: Numan Öztürk, Erdem Demir, (Yunus Öztürk Dk.13), Muhammed Gazi Öztürk, Canberk Yalçın, Adem Yönel, Ömer Öztürk, Tahsin Erarslan (Mustafa Yıldırım Dk.79), Muhammed Enes Öztürk, Ahmet Köksal, Hüseyin Can Uçar, Bayram Kılıç
Gol: Mükremin Bayrak (dk.72) (Kayseri Yolspor)