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Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Esen Makina Belsinspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibi Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Esen Makina Belsinspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibi Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.


Stat: Argıncık Stadı 1


Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Furkan Ulu, Turan Çelik


Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan, Furkan Hançer, (Dk.15 Uğur Özdemir), Tarık Türker Mutlu, Vedat Daşçı, Hasan Yazgan, Harun Çetin, Şenol Büyükçekiç, (Dk.75 Mükremin Bayrak), Mücahit Baykaldı, Mehmet Yaman, (Dk.55 Aydemir Yavuz), Ömer Gün, Rafet Kayapınar


Kayseri Gençlerbirliği: Harun Bayram, Bahtiyar Ekici (Dk.90 Batuhan Alen), Fazıl Burak Peker, Umut Tunç, Aziz Çağlar Şahin, Hasan Pamuk, (Dk.86 Samed Aydın), Mustafa Atsız, Abdullah Büyükelbaşı, Erman Deveci, Nufil Mustafa, Cihan Oğuzman, (Dk.75 Hacı Mert Cingöz)


Goller. Dk.90 ve 90+4 Hasan Yazgan (Esen Makina Belsinspor), Dk.65 Cihan Oğuzman (Kayseri Gençlerbirliği)

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