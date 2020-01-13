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Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’nin 15.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 15.hafatsında Develi İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Develispor ile Kocasinan Şimşekspor puanları paylaştılar. Haftaya lider olarak giren Develispor kaybettiği 2 puanla liderliği Belsinspor'a bıraktı.



Stat: Develi İlçe Stadı


Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Turan Çelik, Deniz Apaçık


Develispor: A.Samet Karakoyun, Çağlar Erdemci, Erkan Atçı, Emre Öztürk, Halil Yozgat, (Dk.85 Bilal Çavuş), Mehmet Kahveci, Ahmet Emin Ayata, ( Dk.70 Batuhan Taştan), Selim Yağmur, Mevlüt Metin, Okan Uçar, (Dk. 55 Burak Aslan), Mehmet Furkan Ağca


Kocasinan Şimşekspor: İbrahim Büyükyıldız, İsmail Can Erbaş, Atakan Kökkaya, A.Kadir Baykaldı, Erdin Kaynar, Ümit Ergüner, Halil Aladağ, (Dk.85 Batuhan Bozkurt ), Abdullah Enes Ozan, Uğur Canbolat, Erman Çilsal, Cemil Aladağ, (Dk. 60 Ömer Faruk Elbiz)


Goller: Okan Uçar (Dk.16) (Develispor ), Halil Aladağ (Dk. 48) ( Kocasinan Şimşekspor )

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