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Kayseri Süper Amatör Küme 16.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanan 16.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 16.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Esen Makina Belsinspor hükmen kazandığı haftada Develispor, Hacılar Erciyesspor ve Kayseri Gençlerbirliği zirve takibini sürdürdü. Önemli maçların oynadığı haftada sürpriz sonuçlar çıktı. İşte haftanın sonuçları şu şekilde;


Trend Gayrimenkulspor 1-3 Develispor


Talas Anayurtspor 1-6 Hacılar Erciyesspor


Kayseri Demirspor 4-2 Buğdaylıspor


Özvatan Gençlikspor 2-4 Kayseri Şekerspor


Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kocasinan Ülküspor


Kayseri Yolspor 0-2 Kayseri Gençlerbirliği


Esen Makina Belsinspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

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