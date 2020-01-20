Kayseri Süper Amatör Küme 16.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 16.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Esen Makina Belsinspor hükmen kazandığı haftada Develispor, Hacılar Erciyesspor ve Kayseri Gençlerbirliği zirve takibini sürdürdü. Önemli maçların oynadığı haftada sürpriz sonuçlar çıktı. İşte haftanın sonuçları şu şekilde;

Trend Gayrimenkulspor 1-3 Develispor

Talas Anayurtspor 1-6 Hacılar Erciyesspor

Kayseri Demirspor 4-2 Buğdaylıspor

Özvatan Gençlikspor 2-4 Kayseri Şekerspor

Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kocasinan Ülküspor

Kayseri Yolspor 0-2 Kayseri Gençlerbirliği

Esen Makina Belsinspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)