Kayseri Süper Amatör Küme 16.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanan 16.
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 16.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Esen Makina Belsinspor hükmen kazandığı haftada Develispor, Hacılar Erciyesspor ve Kayseri Gençlerbirliği zirve takibini sürdürdü. Önemli maçların oynadığı haftada sürpriz sonuçlar çıktı. İşte haftanın sonuçları şu şekilde;
Trend Gayrimenkulspor 1-3 Develispor
Talas Anayurtspor 1-6 Hacılar Erciyesspor
Kayseri Demirspor 4-2 Buğdaylıspor
Özvatan Gençlikspor 2-4 Kayseri Şekerspor
Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kocasinan Ülküspor
Kayseri Yolspor 0-2 Kayseri Gençlerbirliği
Esen Makina Belsinspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)