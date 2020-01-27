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Kayseri Süper Amatör Küme 17.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ligin 17.

haftası oynanan 6 karşılaşma ile tamamlandı. Esen Makina Belsinspor liderliğini sürdürürken, Develispor ise haftanın en farklı galibiyetini aldı.


17.haftanın maç sonuçları şu şekilde;


Esen Makina Belsinspor 3-1 Kayseri Yolspor


Kayseri Gençlerbirliği 1-2 Kocasinan Şimşekspor


Buğdaylıspor 1-0 Özvatan Gençlikspor


Kocasinan Ülküspor 0-1 Trend Gayrimenkulspor


Kayseri Şekerspor 5-1 Talas Anayurtspor


Develispor 11-1 Kayseri Demirspor


Hacılar Erciyesspor 3-0 Sağlıkspor (H)

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