Kayseri Süper Amatör Küme 18. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’de oynanan 18.
Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 18. hafta maçında Demirspor'u 2-1 mağlup eden Kocasinan Ülküspor puanını 26'ya çıkarttı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Mehmet Altıparmak, Deniz Apaçık, Serkan Yıldırım
Kocasinan Ülküspor: Furkan Avşar, Mehmet Kurtuluş, Talha Çoban, Hasan Göğercin, Harun Kahraman, Okan Çetiner, Furkan Önal, Ali Püsküllü, Erhan Vurdem, Osman Rızvan, Alperen Kısır
Demirspor: Yusuf Satık, Muhammet Hökelekli, Emircan Koçer, Sefa Akkaya, Yasin Karaevli, Behcet Ekinci, Ebubekir Sain, Batuhan Duran (Dk. 76 Alican Koçer), Taha Kınacı, Alper Durdu, Kerem Doğan (Dk. 70 Anıl Taş)
Goller: Okan Çetiner Dk. 25 , Erhan Vurdem Dk. 72 (Kocasinan Ülküspor), Batuhan Duran Dk. 40 (Demirspor)