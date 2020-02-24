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Kayseri Süper Amatör Küme 19.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 19.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 19. haftasında Develispor evinde oynadığı maçta Talas Anayurtspor'u 8-1 gibi farklı mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.


Stat: Develi İlçe Stadı


Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Levent Yeşilyurt, Mustafa Soner Yüce


Develispor: Batuhan Karakoç, Çağlar Erdemci, Erkan Atçı, Halil Yozgat (dk.80 Okan Uçar ), Emre Öztürk, Selim Yağmur, Mehmet Kahveci, Mehmet Furkan Ağca, (dk.69 Volkan Gülsever), Ahmet Emin Ayata, Burak Arslanx, Mevlüt Metin


Talas Anayurtspor: Deniz Ülker, (dk. 71 Mehmet Çetinkaya), A.Kerim Sain, Ahmet Sürmeli, İlker Karadöl, Metin Yılmaz, (dk. 66 Önal Baykal), Mustafa Ekinci, Furkan Karakaya, Semihcan Gül, Emrecan Tepetaş, Doğan Bilgin, Yaşar Alak


Goller: Mevlüt Metin (dk.18 ve 83) Burak Arslan (dk.21-57 ve 90+1), Mehmet Furkan Ağca (dk.61), Volkan Gülsever (dk.72), Ahmet Emin Ayata (dk.77) (Develispor), Furkan Karakaya (dk.88) (Talas Anayurtspor)

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