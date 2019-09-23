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Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme ilk maçında Develispor, sahasında Kayseri Yolspor’u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Kayseri Süper Amatör Küme ilk maçında Develispor, sahasında Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.


Stat: Develi İlçe Stadı


Hakemler: Burak Altınel, Levent Yeşilyurt, Erkan Kırçıl


DEvelispor: Abdulsamed Karakoyun, Mehmet Kahveci, Halil Yozgat, Orhan Şahin, Emre Öztürk, Erkan Atçı, Murat Sıvacı, Okan Uçar, Mehmet Furkan Ağça, İsmail Aydoğdu, Görkem Yiğit


Kayseri Yolspor: Ergin İptaş, Murat Şen, Abdullah Aydilek, Ümit Al, Levent Karabacak, Yusuf Yücel, Batuhan Çelik, Birhat Yağbasan, Göktuğ Berathan Şeker, Koray Tuna, Yunus Güneri


Goller: Murat Sıvacı dk 59, Mehmet Furkan Ağça dk 90(pen) (Develispor)

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