Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme ilk maçında Develispor, sahasında Kayseri Yolspor’u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Kayseri Süper Amatör Küme ilk maçında Develispor, sahasında Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Burak Altınel, Levent Yeşilyurt, Erkan Kırçıl
DEvelispor: Abdulsamed Karakoyun, Mehmet Kahveci, Halil Yozgat, Orhan Şahin, Emre Öztürk, Erkan Atçı, Murat Sıvacı, Okan Uçar, Mehmet Furkan Ağça, İsmail Aydoğdu, Görkem Yiğit
Kayseri Yolspor: Ergin İptaş, Murat Şen, Abdullah Aydilek, Ümit Al, Levent Karabacak, Yusuf Yücel, Batuhan Çelik, Birhat Yağbasan, Göktuğ Berathan Şeker, Koray Tuna, Yunus Güneri
Goller: Murat Sıvacı dk 59, Mehmet Furkan Ağça dk 90(pen) (Develispor)