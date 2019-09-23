Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme Mehmet Özet Ligi’nin ilk galibiyetini Trend Gayrimenkul aldı.
Kayseri Süper Amatör Küme Mehmet Özet Ligi'nin ilk galibiyetini Trend Gayrimenkul aldı.
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme açılış maçında Trend Gayrimenkul ile Kayseri Şekerspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta Trend Gayrimenkul 3 puanı 3 golle aldı.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin, Recep Güneş, Erkan Kırçıl
Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara, Adem Şener, İsmail Yılmaz, Şeyh İsmail Orhan, Mevlüt Padak, (Hüseyin Can Taş dk 27), Ömer Bozkuş, Mehmet Kindik, Buğra Kaya, Mehmet Ali Öncü (Muhammed Ayçiçek dk 60), Halis Barbaros, Fatih Ülker
Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir, Hasan Emre Göktaş, İbrahim Şanlı Türk, Yaşar Çam, Mehmet Doğru, Ahmet Can Topaloğlu, Tunahan Harmancı, Mesut Türkaslan (Hüseyin Barış Temizyürek dk 55), Ramazan Aksoy, Batuhan Kaya, Barış Mert Düğenci
Goller: Fatih Ülker dk 40, Hüseyin Barbaros dk 47, Ömer Bozkuş dk 70 (Trend Gayrimenkulspor) Ramazan Aksoy dk 18, Batuhan Kaya dk 58 (pen) (Kayseri Şekerspor)