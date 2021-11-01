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Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2021-2022 sezonu hafta sonu oynanan 1.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu hafta sonu oynanan 1. hafta müsabakaları ile başladı.


Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu 10 karşılaşma oynadı ve 1. hafta geride kaldı. 1. haftada oynanan 10 müsabakada tam 34 gol atıldı. 1. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:


Amarat Gençlik-Başakpınar Belediye: 2-1


Hacılar Erciyesspor-Kayseri Şekerspor: 2-3


OSB Atletikspor-Talas Anayurtspor: 2-1


Gültepespor-Kocasinan Ülküspor: 1-0


Özvatan Gençlik-Sanayi Esnafspor: 3-3


Erciyes Esen Makine-Kayseri Yolspor: 1-0


Kocasinan Şimşekspor-Buğdaylıspor: 3-0


Erciyes Reşadiye-Kayseri Gençlerbirliği: 0-1


Kayserigücü FK-Kayseri Yavuzspor: 8-1


Esentepespor-Tomarza Belediyespor: 2-0

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