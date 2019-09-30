Kayseri Süper Amatör Küme 2. Hafta

Mehmet Özet Süper Amatör Küme’nin 2.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 2. haftasında Trend Gayrimenkulspor, Buğdaylıspor engelini 2-0'lık sonuçla aşmayı bildi.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hacı Mehmet Ekmekyermez, Mustafa Soner Yüce, Esat Sabuncu
Buğdaylıspor: İsmail Atalay, Mahmut Alan, Hamdican Yıldırım, Furkan, Osman Kayapınar, Muhammed Ali, İbrahim Çalış, Mehmet Pamuk, Ali Rıza Sancak, Kubilay, Vedat
Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara, Buğra Kara, Halis Barbaros, Hüseyin Can Taş, İsmail Yılmaz, Mehmet Akpınar (Mehmet Ali Öncü dk 60), Muhammed Akçiçek, Ömer Bozkuş, Raşit Şimşek, Mehmet Ali Tanrıkulu, Mehmet Kındık
Goller: Osman Kayapınar (dk 6 k.k), Mehmet Ali Öncü dk 72 (Trend Gayrimenkulspor)