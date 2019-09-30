İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Süper Amatör Küme 2. Hafta

Mehmet Özet Süper Amatör Küme’nin 2.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 2. haftasında Trend Gayrimenkulspor, Buğdaylıspor engelini 2-0'lık sonuçla aşmayı bildi.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Hacı Mehmet Ekmekyermez, Mustafa Soner Yüce, Esat Sabuncu


Buğdaylıspor: İsmail Atalay, Mahmut Alan, Hamdican Yıldırım, Furkan, Osman Kayapınar, Muhammed Ali, İbrahim Çalış, Mehmet Pamuk, Ali Rıza Sancak, Kubilay, Vedat


Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara, Buğra Kara, Halis Barbaros, Hüseyin Can Taş, İsmail Yılmaz, Mehmet Akpınar (Mehmet Ali Öncü dk 60), Muhammed Akçiçek, Ömer Bozkuş, Raşit Şimşek, Mehmet Ali Tanrıkulu, Mehmet Kındık


Goller: Osman Kayapınar (dk 6 k.k), Mehmet Ali Öncü dk 72 (Trend Gayrimenkulspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.