Kayseri Süper Amatör Küme 2. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 2.
haftasında Kayseri Şekerspor ile Gültepespor karşı karşıya geldi. Erkilet Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kayseri Şekerspor 2-0'lık sonuçla kazanarak 2'de 2 yaptı.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Mehmet Ekmekyermez, Harun Soyeşik, Oğuzhan Bahçıvan
Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir, Hasan Emre Göltaş, Furkan Ulutaş, Yaşar Çam, Ahmet Yumutkan, Ömer Faruk Karadoğan, Safa Şahin, Kenan Kurt, Tunahan Hamurcu, Mehmet Doğru, Hüseyin Barış Temizyürek
Gültepespor: H. Anıl Tekin, Erdem Temir, Atakan Umar, Hüseyin Saltık, Mesut Yılmaz, Mustafa Aydın, Kubilay Babacan, Yunus, Muhammet Turp, Ömer Bozkuş, Yunus Emre
Goller: Ömer Faruk Karadoğan (dk 20), Hüseyin Barış Temizyürek (dk 80) (Kayseri Şekerspor)