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Kayseri Süper Amatör Küme 22. hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de ligin 22.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ligin 22. haftası dün oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Lider Develispor ve takipçisi Esen Makine Belsinspor kazandığı haftada alt sıralarda ise kümede kalma mücadelesi devam ediyor. İşte 22.haftada alınan sonuçlar;



Buğdaylıspor 1-3 Develispor


Esen Makina Belsinspor 2-1 Talas Anayurtspor


Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Yolspor


Hacılar Erciyesspor 4-1 Kayseri Gençlerbirliği


Kayseri Şekerspor 3-1 Kocasinan Ülküspor


Trend Gayrimenkulspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)


Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kayseri Demirspor (Hükmen)

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