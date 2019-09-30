Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta

haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Develispor karşı karşıya geldi. Vali Muammer Güler Stadında oynanan karşılaşmada Develispor rakibini 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Recep Güneş, Levent Yeşilyurt

Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş, Tugay Oflazoğlu, Atakan Kökkaya, Erdin Kaynar, Abdulkadir Baykaldı, Erman Çilsal, Halil Aladağ, Ümit Ergüner, Kürşat Cengiz (Emircan Yıldırım dk 70), Kadir Eren Üçal (Oğuzhan Örs dk 81), Furkan Aslan (Berkay Arı dk 60)

Develispor: Abdulsamed Karakoyun, Mehmet Kahveci, Orhan Şahin, Halil Yozgat, Erkan Atçı, Emre Öztürk, Mehmet Furkan Ağça (Yunus Emre Özkara dk 78), Murat Sıvacı (Emre Çolak dk 65), Görkem Yiğit, Okan Uçar, İsmail Aydoğdu,

Goller: Atakan Kökkaya 15 (Kocasinan Şimşekspor) Mehmet Furkan Ağça dk 3, İsmail Aydoğdu dk 23 (Develispor)