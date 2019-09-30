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Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta

Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Esen Makina Belsinspor ile Medical Palace Gençlerbirliği kozlarını paylaştılar.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Esen Makina Belsinspor ile Medical Palace Gençlerbirliği kozlarını paylaştılar. Organize Sanayi Stadında oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada sahadan Esen Makina Belsinspor 1-0'lık sonuçla ayrılarak 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam ediyor.


Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı


Hakemler: Hüseyin Keğin, İbrahim İmrağ, Yaşar Özçetin


Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan, Mehmet Ali İmren, (Furkan Dur dk 80), Tarık Türker Mutlu, Furkan Hançer, Samet Gümüş, Şenol Büyükçekiç, Aydemir Yavuz, (Vedat Daşçı dk 85), Turgut Yetük, Hasan Yazgan, (Gökhan Boyraz dk 85), Mücahit Baykaldı


Medical Palace Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan, Mustafa Atsız, Fazlı Burak Peker, Bahtiyar Ekici, Aziz Çağlar Şahin, Emre Ulu, Salih Bahadır Soylu, Mustafa Karakaya, Adem Aktaş, (Hasan Pamuk dk 60), Selim Yağmur, (Erman Deveci dk 60) Rafet Kayapınar


Gol: Turgut Yetük dk 63 (Esen Makina Belsinspor)


Kırmızı Kart: Bahtiyar Ekici dk 84 (Medical Palace Gençlerbirliği)

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