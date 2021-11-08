Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunun ikinci hafta karşılaşmasında Kayseri Yolspor ile Kayserigücü FK karşı karşıya geldi.
Argıncık Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikada 4 gol ve 2 kırmızı kart çıktı. İki takımda sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Stat: Argıncık stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Süha Adıyman, Turan Çelik, Mehmet Koç
Kayseri Yolspor: Ali Birol, Yasin tarım, Said Emre Gündoğan, Ümit Al, Şeyh İsmail Orhan, Birhat Yağbasan, Ceüneyt Egemen Karagöz, Vedat Daşcı, (Levent Karagöz dk 52), Mehmet Karakoyun, (İhsan Yasıt dk 25), Mehmet Ali Öncü, Mükremin Bayrak, (Yunus Güneri dk 66),
Kayserigücü FK: Ebubekir Kara, Çağlar Erdemci, Halil İbrahim Avcı ?, Emre Öztürk, (Muhammed Furkan Aslan dk 90), İnanç Albayrak, Mücahit Baykaldı, (Hasan Can Okumuş dk 46), Mehmet Furkan Ağca, Erkan Polat, (Mehmet Akif Kaman dk 62), Mehmet Kahveci, (Okan Özdemir dk 62), Muhammed Mustafa Aksoy, ( Muhammed Bekir Türkmen dk 25), Aydemiz Yavuz
Goller: Ümit Al (pen) dk 20, Mehmet Ali Öncü dk 35 (Kayseri Yolspor) Çağlar Erdemci dk 72, Mehmet Akif Kaman dk 90+5 (Kayserigücü FK)
Kırmızı Kartlar: Said Emre Gündoğan dk 90+5 (Kayseri Yolspor), Halil İbrahim Avcı dk 18 (Kayserigücü FK)