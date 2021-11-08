Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 2.
haftasında Hacılar Erciyesspor Argıncık Stadı'nda oynadığı karşılaşmada Talas Anayurtspor'u son dakikada attığı golle 3-2 mağlup ederek ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin, Halit Karacabay, Tolga Selvi
Talas Anayurtspor: Baykal Altay, Yaşar Alak, Tuğrul Kelek, Abdulkerim Sain, Bekir Böke, Cengiz Çay, Uğur Karahançer, (Emrecan Tepetaş dk 67), Metin Yılmaz, Hakan Yılmaz, Mevlüt Yılmaz, (Berke Özsoy dk 55), Semih Can Gül, (Süleyman Koç dk 85)
Hacılar Erciyesspor: Gürsel Can Koçer, Yusuf Karaboğa, Ebubekir Baydilli, Yunus Öztürk, Ömer Gün, (Hüseyin Öz dk 46), Ali Avcı, Burak Türkmen, (Uğur Taşpınar ? dk 90), Tolgahan Alan, (Safa Fırat dk 60), Kasım Alıcı, (İsmail Bingöl ? dk 90), Murat Mağara, Süleyman Yasa, (Mevlüt Padak dk 50)
Goller: Mevlüt Yılmaz dk 55, Emre Can Tepetaş (pen) dk 70 (Talas Anayurtspor) Murat Mağara dk 40, Ebubekir Baydilli dk 68 ve 90 (Hacılar Erciyesspor)