Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor ligin 2.
haftasında evinde oynadığı maçta Tomarza Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Ramazan Hayman, Onur Öztal, Bekir Kahraman
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş, Abdulkadir Söyler, Furkan Yiğit Yılmaz, Halil Yönlü, Mehmet Yıldız, Karahan Karahan, Mustafa Bulut, Ümit Ergüner, Berkay Arı, Emircan Yıldırım, Halil Aladağ
Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy, Fatih Akbudak, Mert Celayir, Şükrü Pekel, İlker Karadöl, Resul Kural, Selçuk Yılmaz, Abdürrahim Işık, Hakan Gazcıoğlu, Erol Hayta, Oğuz Menekşe,
Goller: Halil Aladağ dk 43 ve 80, Halil Yönlü dk 46 (Kocasinan Şimşekspor)