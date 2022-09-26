Kayseri Süper Amatör Küme 3. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Şekerspor, ligin 3.
haftasında oynadığı maçta Gazi Osman Paşaspor'u 4-0'lık sonuçla mağlup ederek 3'de 3 yaptı.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Mustafa Soner Yüce, Mustafa Kalaycı
Kayseri Şekerspor: Ebubekir Kara, Devlet Karataş (Abdullah Öztürk dk. 70), Furkan Ulutaş, Yakup Türkmen, Mehmet Doğru, Ömer Faruk Karadoğan (Batuhan İlhan dk. 70), Çayan Yeşilkaya, Ziyahan Elbaşı, Mehmet Ali Öncü (Tuhana Harmancı Dk.63), Batuhan Kaya, Barış Temizyürek (Dk.63 Barış Mert Düğenci)
Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şener, Efekan Korkmaz, Adem Karataş, Ahmet Sürmeli, Hakan Yılmaz (Çetin Çay dk. 66), Cengiz Çay, Berkay Çırak (Silvan Gezer dk. 57), Emrecan Tepedaş, Mustafa Gezgin (Erencan Güneş dk. 66), Ebubekir Sain (Fatih Basın dk. 57), Furkan Erdoğan (Musa Örüç dk. 57)
Goller: Ziyahan Erbaşı (dk.31), Devlet Karataş (dk.60), Barış Temizyürek (dk.63), Tunahan Harmancı (dk.80) (Kayseri Şekerspor)