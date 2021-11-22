Kayseri Süper Amatör Küme 4. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Kocasinan Şimşekspor ile Kayserigücü karşı karşıya geldi.
Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan maçta 3 puanı Kayserigücü aldı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Erkan Kırçıl, Tolga Selvi
Kayserigücü: Mehmet Akbaş, Çağlar Erdemci, İnanç Albayrak, M.Bekir Türkmen, Mücahit Baykaldı, Mehmet Kahveci, Muhammed Furkan Aslan (30 Halil Avcı dk. 30), Aydemir Yavuz, (Erkan Polat dk. 75), Mehmet Furkan Ağca (Turgut Yetük dk. 75), Muhammed Mustafa Aksoy (Okan Özdemir dk. 82), Hasan Can Okumuş
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirbaş, Abdulkadir Söyler, Furkan Yiğit Yılmaz, Halil Yönlü, Mehmet Yıldız, Karahan Karahan, Mustafa Bulut (Ali Bayram dk. 50) (Mesut Aktaş dk. 70), Berkay Arı (Samet Bozkurt dk. 50) Talha Özyürek, Buğrahan Duran, Batuhan Bozkurt Bolat
Goller: Erkan Polat (Dk.83), Turgut Yetük (Dk.90) (Kayserigücü)
Kırmızı Kart: M.Bekir Türkmen Dk.28 (Kayserigücü)