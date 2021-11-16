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Kayseri Süper Amatör Küme 4. hafta maç programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında oynanacak olan 4.

hafta maç programı belli oldu.


İlk 3.haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de 4.hafta heyecanı Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Cumartesi 3 karşılaşma ile başlayacak olan 4.hafta heyecanı Pazar günü oynanacak olan 7 karşılaşma ile devam edecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. Hafta maç programı şu şekilde;



20 Kasım Cumartesi Argıncık 1 Nolu Saha


12.00 - Kayseri Gençlerbirliği-Tomarza Belediyespor


20 Kasım Cumartesi Argıncık 2 Nolu Saha


14.00 - Kocasinan Ülküspor-Sanayi Esnafspor


20 Kasım Cumartesi Organize Sanayi Stadı


15.00 - OSB Atletikspor-Gültepespor


21 Kasım Pazar Argıncık 1 Nolu Saha


12.00 - Kayseri Şekerspor-Amarat Gençlik


14.00 - Talas Anayurtspor-Özvatan Gençlikspor


21 Kasım Pazar Argıncık 2 Nolu Saha


15.00 - Kayseri Yolspor-Kayseri Yavuzspor


21 Kasım Pazar Vali Muammer Güler Stadı


10.00 - Esentepespor-Reşadiye Gençlikspor


12.00 - Buğdaylıspor-Erciyes Esen Makinaspor


14.00 - Kocasinan Şimşekspor-Kayserigücü FK


21 Kasım Pazar Başakpınar Stadı


14.00 - Başakpınar Belediyespor-Hacılar Erciyesspor

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