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Kayseri Süper Amatör Küme 4.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin 4.

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 4.haftasında Kayseri Gençlerbirliği rakibini Kocasinan Şimşekspor'u 4-3 yendi.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Erkan Kırçıl, Kemal Hattatioğlu


Saha Komiseri: Şinasi Acar


Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş, İsmail Erbaş, Atakan Kökkaya, Erdin Kaynar, Ömer Kaya, Ümit Ergüner, Berkay Arı, Emircan Yıldırım, Kadir Eren Üçal, Abdullah Enes Ozan, Halil Aladağ


Kayseri Gençlerbirliği: Harun Bayram, Mustafa Atsız , (Ozan Kaan Özdemirx dk 30) Fazıl Burak Peker, Bahtiyar Ekici, Aziz Çağlar Şahin, (Hasan Pamuk dk 33) Cihan Oğuzman, Salih Bahadır Soylu, (Muhammed Emin Özcan dk 46), Mustafa Karakaya, Erman Devecix, Selim Yağmur, Rafet Kayapınar


Goller: Halil Aladağ Dk.10, Emircan Yıldırım Dk.20, Berkay Arı Dk.35 (Kocasinan Şimşekspor) Erman Deveci Dk.54, 87 ve 90+6, Bahtiyar Ekici Dk. 90+2 (Kayseri Gençlerbirliği)


Kayseri Süper Amatör Küme 4.hafta maçı nefesleri kesti. İlk yarısını Kocasinan Şimşekspor'un 3-0 önde tamamladığı maçı Kayseri Gençlerbirliği 4-3 kazandı.

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