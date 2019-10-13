Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin 4.
Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 4.haftasında Kayseri Gençlerbirliği rakibini Kocasinan Şimşekspor'u 4-3 yendi.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Erkan Kırçıl, Kemal Hattatioğlu
Saha Komiseri: Şinasi Acar
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş, İsmail Erbaş, Atakan Kökkaya, Erdin Kaynar, Ömer Kaya, Ümit Ergüner, Berkay Arı, Emircan Yıldırım, Kadir Eren Üçal, Abdullah Enes Ozan, Halil Aladağ
Kayseri Gençlerbirliği: Harun Bayram, Mustafa Atsız , (Ozan Kaan Özdemirx dk 30) Fazıl Burak Peker, Bahtiyar Ekici, Aziz Çağlar Şahin, (Hasan Pamuk dk 33) Cihan Oğuzman, Salih Bahadır Soylu, (Muhammed Emin Özcan dk 46), Mustafa Karakaya, Erman Devecix, Selim Yağmur, Rafet Kayapınar
Goller: Halil Aladağ Dk.10, Emircan Yıldırım Dk.20, Berkay Arı Dk.35 (Kocasinan Şimşekspor) Erman Deveci Dk.54, 87 ve 90+6, Bahtiyar Ekici Dk. 90+2 (Kayseri Gençlerbirliği)
Kayseri Süper Amatör Küme 4.hafta maçı nefesleri kesti. İlk yarısını Kocasinan Şimşekspor'un 3-0 önde tamamladığı maçı Kayseri Gençlerbirliği 4-3 kazandı.