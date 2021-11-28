Kayseri Süper Amatör Küme 5. hafta

hafta karşılaşmasında Vali Muammer Güler Stadı'nda Amarat Gençlikspor ile Talas Anayurtspor takımları karşı karşıya geldi. Zorlu doksan dakikada Amarat Gençlikspor uzatmada attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Ahmet Çıtak, Erkan Kırçıl, Selahattin Ak

Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit, Sedat Sönmez, Samet Altıbuğa, (Samet Sarıçiçek dk 46), Erdin Kaynar, Mustafa Kavdır, (Fatih Karakuş dk 70), Ergin Üçel, Kürşat Cengiz (Faik Pekel dk 82), Burak Furkan Bakırcı, Mehmet Durdu, (Kemal Kargın dk 65) İsmail Efe, Yusuf Soysal

Talas Anayurtspor: Baykal Altan, Yaşar Alak, Adem Karataş, Durdu Mehmet Göksel, Bekir Böke, Cengiz Çay, Zafer Subatan (Metin Yılmaz dk 58), Mustafa Ekinci, (Ebubekir Sain dk 70), Emrecan Tepedaş, Mevlüt Yılmaz, Semih Can Gül, (Uğur Karahançer dk 82)

Gol: İsmail Efe dk 90+2 (Amarat Gençlikspor)

Kırmızı Kartlar: Emrecan Tepedaş dk 80 (Talas Anayurtspor) Burak Furkan Bakırcı dk 80 (Amarat Gençlikspor)