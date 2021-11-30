İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri Süper Amatör Küme 5. Haftada 32 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 4.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. Hafta maçları sonunda toplam 32 gol atıldı.


Kayseri Süper Amatör Küme 5. Hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 müsabaka sonunda toplam 32 gol atıldı. En farklı galibiyeti Yavuzspor'u 8-1 mağlup eden Esentepespor elde etti. Yine Erciyes Esen Makine'nin Tomarza Belediyespor'u 5-1 mağlup ettiği maçta haftanın en çok gol atılan ikinci karşılaşması oldu. Ligde alınan sonuçlar ise şu şekilde:


Erciyes Esen Makine-Tomarza Belediyespor: 5-1


Kayserigücü-Buğdaylıspor: 2-0


Erciyes Reşadiyespor-Kocasinan Şimşek: 2-1


Yolspor-Kayseri Gençlerbirliği: 2-0


Esentepespor-Yavuzspor: 8-1


OSB Atletikspor-Özvatan Gençlik: 3-0


Amarat Gençlik-Talas Anayurt: 1-0


Kayseri Şekerspor-Sanayi Esnafspor: 2-1


Kocasinan Ülkü-Başakpınar Belediye: 2-1

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.