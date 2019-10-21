Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 5.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 5.haftasında Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trend Gayrimenkulspor, Gençlerbirliği'ni 4-2 mağlup ederek ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Suha Adıyaman, Osman Baruk, Furkan Ulu
Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara, Fatih Ülker, Halil Barbaros, Hüseyin Can Taş, İsmail Yılmaz, Raşit Şimşek, Muhammed Akçiçek, Efekan Korkmaz, Şeyh İsmail Orhan, Mehmet Kındık, (Mehmet Ali Öncü dk.83), Adem Şener, (Buğra Kara dk.68)
Kayseri Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan, Bahtiyar Ekici, Fazıl Burak Peker, (Mustafa Atsız dk.68), Ozan Kaan Özdemir, Aziz Çağlar Şahin, Hasan Pamuk , Salih Bahadır Soylu, Mustafa Karakaya, Erman Deveci, Selim Yağmur, (Adem Aktaş dk.80), Rafet Kayapınar
Goller: Muhammed Akçiçek dk.15 ve 45, Mehmet Kındık dk.45, Halis Barbaros dk.70 (Trend Gayrimenkulspor), Rafet Kayapınar dk.39, Selim Yağmur dk.62 (Kayseri Gençlerbirliği)
Kaçan Penaltı: Ozan Kaan Özdemir dk.50 (Kayseri Gençlerbirliği)