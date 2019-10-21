Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'de 5.hafta karşılaşmasında Kocasinan Ülküspor, Kayseri Demirspor'u 3-1 mağlup ederek zirve bir adım daha yaklaştı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Arman Erkılıç, Furkan Ulu, Engin Can Doğan

Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız, Çağlar Erdemci, Hasan Göğercin, Okan Özdemir, Harun Karaman, (Uğur Canpolat dk.61), Muaz Güzay, Serhat Kahraman, Furkan Önal, Ünal Arslan, (Talha Çoban dk.37), Seyit Nerkiz, Ahmet Polat (Turan Derecik dk.53)

Kayseri Demirspor: Şenol Burul, Furkan Erdoğan, Yusuf Yiğit, Sadık Aslan, (Serkan Erdoğan dk.20), Ali Can Koçer, Ebubekir Sain, Ferhat Uğur, Batuhan Duran, Nüfil Ünal, Furkan Taha Kınacı, Alper Durdu

Goller: Seyit Nerkiz dk.70 ve 84, Talha Çoban dk.89 (Kocasinan Ülküspor) Alper Durdu dk.15 (Kayseri Demirspor)