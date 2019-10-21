Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 5.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 5.haftasında zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Kayseri Yolspor ile Kayseri Sağlıkspor 3-3 berabere kalarak puanları paylaştılar.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakır, İbrahim İmrağ, Serkan Yıldırım
Kayseri Yolspor: Ersin İptaş, Batuhan Çelik, Sait Emre Gündoğan, Ümit Al, Levent Karabacak, Murat Şen, Koray Tuna, Gökhan Savranlar, Mehmet Karakoyun, (Göktuğ Berathan Şeker dk.70), Cemal Tavran, (Yusuf Güneri dk.80), Beytullah Özcan
Kayseri Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu, Adem Demircioğlu, Hakan Karakaş, (Mehmet Can Kaya dk.70), Mustafa Yerli, İzzet Karagül, Eray Akyol, (Sadık Yücel dk.55), Seyfettin Yesügey, Batuhan Şimşek, Şuayip Ceylan, (Abdullah Büyükelbaşı dk.75), Mevlüt Metin, Ömer Gün
Goller: Ümit Al dk.47 (penaltı), Murat Şen dk.55, Yusuf Güneri dk.90+5 (Kayseri Yolspor), İzzet Karagül dk.44, Batuhan Şimşek dk.80, Adem Demircioğlu dk.90 (Kayseri Sağlıkspor)
Kırmızı Kart: Yusuf Güneri dk.90+6 (Kayseri Yolspor)