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Kayseri Süper Amatör Küme 6. hafta maç programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında oynanacak olan 6.

hafta maç programı belli oldu.


5. haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de 6. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Bu hafta Süper Amatör Küme'de oynanacak olan 10 karşılaşmanın tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. Hafta maç programı şu şekilde;


05 Aralık 2021 Pazar Argıncık 1 Nolu Saha


12.00 Esentepespor-Kayseri Yolspor


14.00 Talas Anayurtspor-Sanayi Esnafspor


05 Aralık 2021 Pazar Argıncık 2 Nolu Saha


12.00 Buğdaylıspor-Erciyes Reşadiye Gençlik


14.00 Kayseri Gençlerbirliği-Erciyes Esen Makina


05 Aralık 2021 Pazar Vali Muammer Güler Stadı


14.00 Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Yavuzspor


05 Aralık 2021 Pazar Erkilet Stadı 1 Nolu Saha


12.00 Kayseri Şekerspor-Kocasinan Ülküspor


05 Aralık 2021 Pazar Organize Sanayi Stadı


14.00 OSB Atletikspor-Amarat Gençlikspor


05 Aralık 2021 Pazar BAşakpınar Stadı


14.00 Başakpınar Belediyespor-Gültepespor


05 Aralık 2021 Pazar Develi İlçe Stadı


13.00 Tomarza Belediyespor-Kayserigücü FK


05 Aralık 2021 Pazar Hacılar Stadı


14.00 Hacılar Erciyesspor-Özvatan Gençlikspor

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