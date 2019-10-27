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Kayseri Süper Amatör Küme 6.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 6.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 6.haftasında Kayseri Şekerspor ile Kayseri Sağlıkspor karşı karşıya geldi. Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşma Sağlıkspor rakibi Kayseri Şekerspor'u 4-0 mağlup etti.


STAT: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha


HAKEMLER: Cemal Emre Gömeç *** Turan Çelik *** Mehmet Koç ***


SAHA KOMİSERİ: İlyas Öksüz


Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman, Sefa Şahin, Furkan Ulutaş, Yaşar Çam, Mehmet Doğru, Ahmet Can Topaloğlu, (Dk.75 Mikail Özer), Hasan Emre Göltaş, Mesut Can Türkaslan, (Dk.50 Mustafa Temmuz Ertaş), Ziyahan Elbaşı, (Dk.78 Tunahan Harmancı), Batuhan Kaya, Barış Mert Düğenci


Kayseri Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu, Adem Demircioğlu, Abdullah Büyükelbaşı, Mustafa Yerli, İzzet Karagül, Eray Akyol, (Dk.80 Fatih Çanakcıo),Seyfettin Yesugey, Batuhan Şimşek, (Dk.85 Mücahit Mehmet Karer), Erkan Polat, (Dk.90 Hasan Ünal), Mevlüt Metin, Ömer Gün


Goller: Dk.13 Erkan Polat, Dk.45+1 Mevlüt Metin, Dk.82 Fatih Çanakcıo, Dk.90+1 Adem Demircioğlu (Kayseri Sağlıkspor)


Kırmızı Kart: Dk.75 Mehmet Doğru (Kayseri


Şekerspor)

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