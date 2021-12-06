Kayseri Süper Amatör Küme 6.Hafta

hafta karşılaşmasında OSB Atletikspor ile Amarat Gençlikspor karşı karşıya geldi. Organize Sanayi Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmazken iki takım da haftayı 1'er puanla kapattı.

Stat: Organize Sanayi

Hakemler: Ramazan Haymana, Halit Karacabay, Hacı Güverti

OSB Atletikspor: Ersin İptaş, Yiğit Başaran Hava, A.Samet Şimşek, Emre Karakaya, (Yusuf Aydoğdu dk 52), Muhammed Yasin Bilir, Emre Tunahan Gürbüz, Emre Ulu, Yusuf Karamanoğulları, Doğukan Kılıç, Furkan batar, Yusuf Aydınlı

Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit, Sedat Sönmez, Yasin Serinxx, (Samet Altıbuğa dk 52) Erdin Kaynar, Mustafa Kavdır, (Fatih Karakuş dk 78), Engin Üçel, Samet Sarıçiçek, Mehmet Durdu, (Kürşat Cengiz dk 46 ) Durmuş Tarım, (Faik Peker dk 77), İsmail Efe, Yusuf Soysal, (Kemal Kargın dk 78)

Kırmızı Kart: Erdin Kaynar dk 90+2 ( Amarat Gençlikspor)