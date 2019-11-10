Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, deplasmanda oynadığı maçta Kayseri Şekerspor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, deplasmanda oynadığı maçta Kayseri Şekerspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme 8.haftanın açılış maçında Kayseri Şekerspor ile Develispor karşı karşıya geldi. Erkilet Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada Develispor'u 3 puanı getiren golleri Burak Arslan ve Mehmet Furkan Ağca kaydetti.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin, Ahmet Çıtak, Engin Can Doğan
Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman, Sefa Şahin, Mustafa Temmuz Ertaş, (Dk.46 Ahmet Can Türkaslan), Yaşar Çam, Mehmet Doğru, Furkan Ulutaş, Batuhan Kaya, Ramazan Aksoy,(Dk.86 Fuat Eren), Barış Mert Düğenci, Hasan Emre Göltaş, (Dk.75 Hüseyin Barış Temizyürek), Ziyahan Erbaşı
Develispor: Abdulsamed Karakoyun, Erkan Atçı, Halil Yozgat, Mehmet Kahveci, Emre Öztürk, Mehmet Furkan Ağca, Okan Uçar, (Dk.75 Murat Sıvacı), Burak Arslan, (Dk.90 Murathan Dördüncü), Görkem Niğit, Harun Okan Yılmaz, (Dk.11 İsmail Aydoğdu), Yunus Emre Kara
Goller: Burak Arslan Dk.45+2, Mehmet Furkan Ağca Dk.90 (penaltı) (Develispor)