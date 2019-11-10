Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’de zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor bugün oynadığı maçta Kayseri Demirspor’u 12-2 gibi farklı sonuçla mağlup etmeyi başardı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor bugün oynadığı maçta Kayseri Demirspor'u 12-2 gibi farklı sonuçla mağlup etmeyi başardı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Suat Alptekin, Recep Güneş, Yaşar Özçetin
Kayseri Yolspor: Ersin İptaş, Murat Şen, Said Emre Gündoğan, Ümit Al, Levent Karabacak, (Dk.46 Göktuğ Berathan Şeker), Koray Tuna, (Dk.65 Yusuf Yücel), Cüneyt Egemen Karagöz, Gökhan Savranlar, (Dk.60 İhsan Yasıt), Mehmet Karakoyun, Batuhan Çelik, Beytullah Özcan
Kayseri Demirspor: Şenol Burul, Muhammed Ökelekli, Ali Can Koçer, Musa Örüs, Sadık Arslan, Batuhan Duran, Ferhat Uğur, Ebubekir Sain, Gökhan Öztürk, Nüfil Ünal, Alper Durdu
Goller: Mehmet Karakoyun Dk. 12-14-17 ve 70, Said Emre Gündoğan Dk.36-42, Gökhan Savranlar Dk. 30, Beytullah Özcan Dk.33, Cüneyt Egemen Karagöz Dk.40-82, Yusuf Yücel Dk.87, Muhammed Ökelekli Dk.49 (kendi kalesine) (Kayseri Yolspor), Alper Durdu Dk.23 (penaltı), Sadık Arslan Dk.80 (penaltı) (Kayseri Demirspor)