Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 8.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 8.haftasında Trend Gayrimenkulspor, oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor'u 2-1 mağlup ederek 2 hafta aradan sonra kazandı. Kocasinan Şimşekspor ise galibiyet hasretine 8 maça çoksardı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler:Mehmet Altıparmak, Recep Güneş, Abdulkadir Keğin
Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara, Fatih Ülker, Halis Barbaros, Mehmet Ali Tanrıkulu, Şeyh İsmail Orhan, Buğra Kara, (Dk.70 Alpaslan İnce), Muhammed Akçiçek, Mehmet Ali Öncü, (Dk.83 Erkan Kandöker), Muharrem Emre Tokgöz, Adem Şener, Mevlüt Padak, (Dk.76 Hüseyin Can Taş)
Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Arda Yücel, Tugay Oflazoğlu, Atakan Kökkaya, Erdin Kaynar, Ümit Ergüner, (Dk.60 Erman Çilsal), Abdullah Enes, Halil Aladağ, Berkay Arı, Kadir Eren Üçal, Emircan Yıldırım, Onur Özdemir, (Dk.23 Ali Kırtay)
Goller: Muhammed Akçiçek Dk.25, Mehmet Ali Öncü Dk.39 (Tren Gayrimenkulspor), Kadir Eren Üçal Dk.70 (Kocasinan Şimşekspor)