Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’de Vali Muammer Güler Stadında oynanan müsabakada Kayseri Sağlıkspor, Buğdayıspor’u Seyfettin Yesugey’in golü ile 1-0 mağlup etti.
Kayseri Süper Amatör Küme'de Vali Muammer Güler Stadında oynanan müsabakada Kayseri Sağlıkspor, Buğdayıspor'u Seyfettin Yesugey'in golü ile 1-0 mağlup etti.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Turan Çelik, Deniz Apaçık
Kayseri Sağlıkspor: Yakup Kocaoğlu, Adem Demircioğlu İzzet Karagül, Ömer Gün, Abdullah Büyükbaşı, Eray Akyol, Seyfettin Yesugey, Erkan Polat, Mevlüt Metin, Batuhan Şimşek, (Dk.90+3 Hasan), Mücahit Mehmet Karer
Buğdaylıspor: İsmail Atalay, Mehmet Dikmen, Mustafa Yılmaz, Ömer Ağırbaş, Furkan Doğan, Osman Kayapınar C, Samet Daş, İbrahim Bayram, (Dk.86 Murat), Ali Rıza Sancak, Eray Kiloborucu, (Dk.68 Vedat Ertekler),Kubilay Çeçen, (Dk.82 Sami İnkayası)
Goller: Seyfettin Yesugey Dk.67 (Kayseri Sağlıkspor)