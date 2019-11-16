Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 9.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanan karşılaşmada Kayseri Şekerspor ile Kocasinan Ülküspor golsüz berabere kalarak puanları paylaştılar.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Ahmet Ulu, Furkan Ulu
Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir, Sefa Şahin, Yaşar Çam, Mehmet Doğru, Mustafa Temmuz, Barış Mert Düğenci, Batuhan Kaya, Ziyahan Elbaşı, Furkan Ulutaş, Ramazan Aksoy, Hasan Emre Göltaş
Kocasinan Ülküspor: Halil İbrahim, Çağlar Erdemci, Okan Özdemir, Hasan Göğercin, Talha Çoban, Furkan Önal, Turan Derecik, Nesimi Dikçal, Serhat Kahraman, Seyit Nerkiz, Harun Kahraman