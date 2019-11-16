Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’nin 9.
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanan maçta Esen Makina Belsinspor, Talas Anayutspor'u 5-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Ahmet İnci, Mustafa Soner Yüce
Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan, Mehmet Ali İmren, (Dk. 46 Tolga Cansu), Vedat Daşçı, Furkan Hançer, Harun Çetin, Turgut Yetük, Hasan Yazgan (Dk.78 Mehmet Yaman), Aydemir Yavuz, Gökhan Boyraz, Mehmet Akpınar, Tarık Mutlu,
Talas Anayurtspor: Hacı Mehmet, Saffet Yıldız, Kayhan Yılmaz, Ahmet Sürmeli, Yaşar Alak, Erhan Vurdem, Mustafa Ekinci, Doğan Bilgin, Semih Can Gül, Batuhan Taştan, Emre Can Tepedaş
Goller: Aydemir Yavuz (Dk. 2-25 ve 45), Turgut Yetük (Dk.5), Mehmet Akpınar (Dk.70) (Esen Makina Belsinspor) Semih Can Gül (Dk.90+4) (Talas Anayurtspor)