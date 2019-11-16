İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’nin 9.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanan maçta Esen Makina Belsinspor, Talas Anayutspor'u 5-1 mağlup etti.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Ahmet İnci, Mustafa Soner Yüce


Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan, Mehmet Ali İmren, (Dk. 46 Tolga Cansu), Vedat Daşçı, Furkan Hançer, Harun Çetin, Turgut Yetük, Hasan Yazgan (Dk.78 Mehmet Yaman), Aydemir Yavuz, Gökhan Boyraz, Mehmet Akpınar, Tarık Mutlu,


Talas Anayurtspor: Hacı Mehmet, Saffet Yıldız, Kayhan Yılmaz, Ahmet Sürmeli, Yaşar Alak, Erhan Vurdem, Mustafa Ekinci, Doğan Bilgin, Semih Can Gül, Batuhan Taştan, Emre Can Tepedaş


Goller: Aydemir Yavuz (Dk. 2-25 ve 45), Turgut Yetük (Dk.5), Mehmet Akpınar (Dk.70) (Esen Makina Belsinspor) Semih Can Gül (Dk.90+4) (Talas Anayurtspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.